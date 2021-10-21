РЖД запустят дополнительные вагоны при высоком спросе на ноябрьских праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
При повышенном спросе на билеты в период ноябрьских праздников РЖД включат в состав поездов дополнительные вагоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны", – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что в период с 3 по 7 ноября уже назначено 170 дополнительных поездов. Они будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару и Саранск, а также из Санкт-Петербурга в Москву, Нижний Новгород и Киров.
Ранее стало известно, что компания РЖД снизила стоимость билетов на поезда "Сапсан" отправлением 5 ноября. Так, минимальная стоимость билетов по маршруту Москва – Нижний Новгород составляет 1 048 рублей, а Москва – Санкт-Петербург – 1 898 рублей.
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