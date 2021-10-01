Оформление льготных ж/д билетов стало доступно онлайн

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Покупка билетов на поезда дальнего следования по льготному тарифу стала доступна онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

"Оформить билеты по льготному тарифу для семейных поездок на поездах дальнего следования можно не только в кассах, но и онлайн – на сайте или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", – отметили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что льготный тариф действует для семей с детьми младше 18 лет. Скидка по нему может достигать 40%. При этом воспользоваться ей можно до конца текущего года.

В РЖД напомнили, что при посадке на поезд по подобным билетам важно не забывать документы, удостоверяющие родство членов семьи.

Ранее перевозчик ввел льготные тарифы для студентов. Приобретая билеты в кассах дальнего следования, молодые люди могут получить скидку в размере 50% на путешествия на поездах "Сапсан". Данная льгота действует до конца октября.

