ЦППК возобновит льготный проезд для обучающихся с 1 сентября

Фото: ТАСС/Андрей Перечицкий

С 1 сентября Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) возобновляет льготный проезд для школьников и студентов, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Скидка в 50% распространяется на все девять регионов, где работает компания. Обучающиеся могут воспользоваться льготой при поездках на обычных пригородных поездах. В столице скидка действует также на экспрессы, в том числе на фирменные поезда с предоставлением мест.

В компании напомнили, что в Москве можно записать на социальные карты льготный пригородный абонемент на 30 дней.

Ранее стало известно, что владельцы карты москвича для обучающихся и безлимитного билета "Единый" смогут вернуть 50% стоимости аренды велосипедов при активации бонусных поездок в приложении "Велобайк".

С начала сезона пользователи городского проката совершили около 600 тысяч бонусных поездок.

