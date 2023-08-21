19:14Транспорт
Движение поездов на Киевском направлении МЖД восстановлено после поджога релейного шкафа
Фото: телеграм-канал SHOT
Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановлено после поджога релейного шкафа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
"Железнодорожники восстановили график движения поездов на Киевском направлении МЖД", – отмечается в сообщении.
В МЖД подчеркнули, что сейчас поезда в сторону Москвы и области следуют в соответствии с расписанием.
В понедельник, 21 августа, произошел поджог релейного шкафа на станции Солнечная Киевского направления МЖД. В связи с этим происшествием перевозчик напомнил об уголовной ответственности за незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта.
Немногим позже в пресс-службе магистрали заявили, что специалистам удалось восстановить работу автоматики станции.
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