Движение транспорта изменилось на некоторых улицах из-за праздника Курбан-байрам

21 августа, 10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Движение транспорта изменилось на некоторых улицах в столице из-за праздника Курбан-байрам 21 августа. С раннего утра праздничные молитвы начались во всех мечетях столицы. Праздничные молитвы также провели вне столичных мечетей, на специально выделяемых временных альтернативных местах.
Во вторник, 21 августа, с 4:00 до 11:00 движение полностью перекрыто на улице Дурова, на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, на улице Мещанская, в Капельском переулке, на участке в Выползовом переулке, а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.
Кроме того, нельзя проехать по улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках, а также на участке Минской улицы. С 4:00 до 11:00 движение ограничили на двух из трех полос на участке улицы Хачатуряна.
Маршруты столичных автобусов и трамваев тоже изменились из-за религиозного праздника.
C начала движения и до завершения праздничных мероприятий трамваи №7 ходят от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Красносельской". Трамваи № 9 и № 19 в этот день не работают.
Автобусы следуют:
В Московской соборной мечети собрались больше 100 тысяч мусульман. Празднование также прошло в Исторической мечети, в Мемориальной мечети, в комплексе мечетей "Ярдям" и "Инам". Для верующих в городе выделили несколько дополнительных площадок: в районе Бутовского лесопарка (на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), в Братеевском каскадном парке и в парке "Сокольники" (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, 5А, строение 4).
Тысячи мусульман собрались в мечетях Москвы 21 августа
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