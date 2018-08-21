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21 августа, 10:15

Движение транспорта изменилось на некоторых улицах из-за праздника Курбан-байрам

транспорт перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта изменилось на некоторых улицах в столице из-за праздника Курбан-байрам 21 августа. С раннего утра праздничные молитвы начались во всех мечетях столицы. Праздничные молитвы также провели вне столичных мечетей, на специально выделяемых временных альтернативных местах.

Перекрытия на дорогах

Во вторник, 21 августа, с 4:00 до 11:00 движение полностью перекрыто на улице Дурова, на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, на улице Мещанская, в Капельском переулке, на участке в Выползовом переулке, а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Кроме того, нельзя проехать по улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках, а также на участке Минской улицы. С 4:00 до 11:00 движение ограничили на двух из трех полос на участке улицы Хачатуряна.

Как изменилось движение общественного транспорта

Маршруты столичных автобусов и трамваев тоже изменились из-за религиозного праздника.

C начала движения и до завершения праздничных мероприятий трамваи №7 ходят от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Красносельской". Трамваи № 9 и № 19 в этот день не работают.

Автобусы следуют:

  • № 0 − от Рижского вокзала до Минаевского переулка, а далее по маршруту трамвая № 9 до Тверской Заставы с разворотом через улицу Бутырский Вал и Новослободскую улицу,
  • № А − от стадиона "Лужники" до Трубной площади,
  • № Б (внешнее) − после Малой Сухаревской площади проследуют по Самотечной эстакаде, причем без остановок "Метро "Сухаревская" – Московский театр Олега Табакова", "Мещанская улица", "Самотечная площадь", "Театр кукол имени Образцова" на внешней стороне Садового кольца.


Автобусы № Б (внутреннее), м2, м9, т10, т13, а также №№ 24, 33, 38, 58, 98, 103, 187, 260, 692, 803, 908 и С6 курсируют с увеличенными интервалами.

Как проходит праздник

В Московской соборной мечети собрались больше 100 тысяч мусульман. Празднование также прошло в Исторической мечети, в Мемориальной мечети, в комплексе мечетей "Ярдям" и "Инам". Для верующих в городе выделили несколько дополнительных площадок: в районе Бутовского лесопарка (на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), в Братеевском каскадном парке и в парке "Сокольники" (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, 5А, строение 4).

Тысячи мусульман собрались в мечетях Москвы 21 августа

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