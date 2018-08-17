В столице изменят движение транспорта из-за праздника Курбан-байрам

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Движение транспорта перекроют на ряде столичных улиц 21 августа. Ограничения введут в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам.
Во вторник, 21 августа с 4:00 до 11:00 полностью перекроют движение на улице Дурова, на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, на улице Мещанская, в Капельском переулке, на участке в Выползовом переулке, а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.
В это же время нельзя будет проехать по улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулке, а также на участке Минской улицы.
Также 21 августа с 5:00 до 9:00 движение будет перекрыто на улице Академика Глушко и участке бульвара Дмитрия Донского.
Кроме того, на двух из трех полос будет ограничено движение с 4:00 до 11:00 на участке улицы Хачатуряна.
Праздник Курбан‐байрам в этом году мусульмане отметят 21 августа. В этот день с раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех мечетях столицы.
Кроме того, по предложениям мусульманских религиозных организаций, праздничные молитвы проводятся также вне столичных мечетей, на специально выделяемых временных альтернативных местах.
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