В Москве пройдет мусульманский праздник Курбан-байрам

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Праздник Курбан‐байрам в этом году мусульмане отметят 21 августа. В этот день с раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех мечетях столицы.
Кроме того, по предложениям мусульманских религиозных организаций, праздничные молитвы проводятся также вне столичных мечетей, на специально выделяемых временных альтернативных местах.
Праздничные мероприятия пройдут на временных местах по следующим адресам: в павильоне номер 2 Парка культуры и отдыха "Сокольники", на футбольном поле в Братеевском каскадном парке, а также будет выделен земельный участок в районе Бутовского лесопарка.
Согласно договоренности столичных властей и мусульманской общины жертвоприношения в городе запрещены. Для заказа забоя животных созданы альтернативные возможности в Подмосковье.
Каждый год столичные власти оказывает мусульманским религиозным организациям содействие в проведении праздничных мероприятий. Оно предусматривает меры по обеспечению безопасности, медицинскому сопровождению, организации звуковой трансляции богослужений.
В прошлом году более 240 тысяч мусульман отпраздновали Курбан-байрам в столице. Как сообщалось, 242 тысячи человек участвовали в праздничной молитве. В Московской Соборной мечети участниками стали 100 тысяч человек, в Исторической – 27 тысяч, в Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе – 50 тысяч, в "Ярдям" в Отрадном – 30 тысяч.
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