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17 августа, 21:40

Маршруты автобусов и трамваев изменятся в связи с праздником Курбан-байрам

транспорт праздники религия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Маршруты столичных автобусов и трамваев изменятся во вторник, 21 августа, в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В частности, с начала движения и до завершения праздничных мероприятий трамваи №7 будут ходить от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Красносельской". Трамваи № 9 и № 19 в этот день работать не будут.

Как добавили в Мосгортрансе, автобусы будут следовать:

  • № 0 − от Рижского вокзала до Минаевского переулка, а далее по маршруту трамвая № 9 до Тверской Заставы с разворотом через улицу Бутырский Вал и Новослободскую улицу,
  • № А − от стадиона "Лужники" до Трубной площади,
  • № Б (внешнее) − после Малой Сухаревской площади проследуют по Самотечной эстакаде, причем без остановок "Метро "Сухаревская" – Московский театр Олега Табакова", "Мещанская улица", "Самотечная площадь", "Театр кукол имени Образцова" на внешней стороне Садового кольца.

Кроме того, автобусы № 98, 692 и 803 временно будут следовать без остановки "Новый Иерусалим" по четной стороне улице Хачатуряна по пути к станции метро "Отрадное". В пресс-службе также предупредили, что 21 августа автобусы № Б (внутреннее), м2, м9, т10, т13, а также №№ 24, 33, 38, 58, 98, 103, 187, 260, 692, 803, 908 и С6 будут курсировать с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что из-за празднования Курбан-байрама для движение транспорта перекроют ряд столичных улиц.

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