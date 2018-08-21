Глава Минтранса объяснил дату сдачи железнодорожной части Крымского моста

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Железнодорожную часть моста в Крым подготовят к открытию в декабре 2019 года, заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Он уточнил, что переносить сдачу объекта на более ранний срок не планируется, но и опозданий не будет. Строительство идет строго по графику.

"Будем ориентироваться на декабрь 2019 года, как мы и планировали", – отметил министр.

Автомобильное движение по Крымскому мосту ранее открыли досрочно. Планировалось, что машины начнут ездить по переправе в декабре нынешнего года, но строители смогли значительно опередить сроки и запустить движение в мае 2018 года, в открытии принял участие Владимир Путин. Это позволило резко увеличить туристический поток на остров.

Аналогичной ситуации с железнодорожной частью ожидать не стоит, добавил глава Минтранса. По его словам, вторая часть мостового перехода сложнее, там возводят тоннель, сложнее и подходы к мосту, а форсировать стройку нет необходимости, сообщает газета "Известия". Дитрих подчеркнул, что только на территории Крыма необходимо построить 18 километров дорог, чтобы соединить мост и железнодорожную систему полуострова.

Ранее сообщалось, что осенью текущего года в прокат выйдет фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!", снятый режиссером Тиграном Кеосаяном и оператором-постановщиком Игорем Клебановым. Сценарий фильма написала Маргарита Симоньян, а музыку для картины создал Сергей Трофимов.