Более 20 рейсов отменили или задержали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичных аэропортах задержали или отменили 23 рейса. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Расписания".

Так, во Внуково задержали два рейса и три отменили. В Домодедово вовсе не взлетят девять самолетов. При этом еще четыре рейса задержали.

В Шереметьево отменили три рейса и задержали два самолета.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний вместо международных перечней. В настоящий момент перевозчики и аэропорты РФ исключены из мировых рейтингов. При этом в стране отсутствует утвержденная на госуровне методика учета своевременности выполнения рейсов.

