В приложении "РЖД пассажирам" стало возможно переоформить билеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Пользователи приложения "РЖД пассажирам" теперь могут переоформлять электронные билеты на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".
"Теперь электронный билет на поезд дальнего следования можно не только сдать/купить, но и дистанционно переоформить. Есть одно условие: по правилам перевозок другой поезд должен отправляться в ближайшие 24 часа", – говорится в сообщении.
Для переоформления билета на устройстве должна быть установлена последняя версия приложения "РЖД пассажирам". Чтобы внести изменения, в деталях заказа нужно выбрать опцию "Переоформить билет" и указать один из поездов, отправляющихся в течение ближайших 24 часов.
При переоформлении стоимость старого билета (за вычетом сбора) засчитывается в стоимость нового. Если новый билет дороже, придется доплатить разницу. Если же он дешевле, средства вернут. При этом переоформить билет на другого пассажира нельзя.
Переоформить билет также можно на сайте pass.rzd.ru и в кассах дальнего следования.
Ранее стало известно, что поезда с душем в вагонах будут ходить из Москвы в Волгоград, Балаково и Читу. Все места в новых составах оснащены розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.
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