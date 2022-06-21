Подъемную платформу на станции метро "Тропарево" закроют на ремонт с 22 июня

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Подъемная платформа на станции "Тропарево" Сокольнической линии столичного метро будет закрыта с 22 июня до 9 сентября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте Московского метрополитена.

"С 22 июня по 9 сентября на станции "Тропарево" (выходы № 1–7) закроют на ремонт подъемную платформу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро не было движения поездов из-за человека на путях.

Сообщение о том, что поезда не ходят от "Серпуховской" до "Чеховской", поступили в 13:40. В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами. В 13:55 движение восстановили.