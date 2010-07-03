Электродепо "Нижегородское" появится на месте самостроя в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В районе Лефортово появится электродепо "Нижегородское" столичного метрополитена. Планируется, что депо будет обслуживать составы строящегося Третьего пересадочного контура метрополитена, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

Объект возведут на земельном участке, который освободили от самостроя.

"В районе Лефортово Госинспекция по недвижимости установила факт нарушения земельного законодательства на шоссе Энтузиастов, владении 4. В ходе инспекции были обнаружены два объекта: четырехэтажное и трехэтажное здание общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метра", – говорится в сообщении.

Уточняется, что строения возвели без прав на данный участок.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в ближайшие пять лет общая протяженность столичного метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом.

В прошлом году были открыты первые два участка новой ветки. Сейчас пассажиры пользуются шестью станциями. В планах на 2019-й запуск участка со станциями "Лефортово" и "Авиамоторная".

Всего с 2011 года в столице ввели 136,9 километра линий, 73 станции метро и МЦК, а также девять электродепо.