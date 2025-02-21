Москвичей призвали отказаться от личного транспорта из-за сокращенного рабочего дня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт, а поездки на автомобилях отложить на более позднее время из-за сокращенного рабочего дня 21 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве автомобилистам посоветовали выезжать на машинах до 16:00 или после 19:00. По данным ЦОДД, интенсивное движение наблюдается на внутренней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе и на Волоколамском шоссе по направлению в центр.

По данным Дептранса, на движение влияют короткий рабочий день, дорожные работы, локальные ограничения движения, а также мелкие аварии. При этом городской транспорт позволяет сэкономить время в пути. Из центра до ТТК и обратно на метро время можно уменьшить примерно на 25 минут, на машине – от 34 до 48 минут. Если воспользоваться городским транспортом в районе Тверской улицы – Таганской площади, то москвичи смогут сэкономить на метро 25 минут, а на машине – 30–40.



Между тем схема движения временно изменилась в Восточном, Южном, Северном и Северо-Восточном административных округах Москвы. Поводом для этого послужила реконструкция инженерных сетей, а также строительные и инженерные работы. До 17 сентября участки Иркутской улицы закрыты для автомобилистов. Вплоть до 17 мая в некоторых местах Байкальской и Иркутской улиц проехать нельзя по одной–двум полосам.

