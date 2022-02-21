Движение трамваев на Покровском бульваре восстановили

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение трамваев на Покровском бульваре удалось полностью восстановить. Об этом сообщается в официальном телегам-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее трамваи № 3, 39, А задерживались в районе остановки Воронцово Поле. Маршруты движения наземного транспорта были временно изменены.

Причиной задержек стал автомобиль на путях.

До этого затруднения в движении трамваев зафиксировали на Каланчевской улице. Был ограничен проезд трамваев № 7 и 50, а также 13 и 37 в районе остановки "МЦД Каланчевская" из-за повреждения контактной сети.