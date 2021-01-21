Южный вестибюль станции метро "Красные ворота" заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Южный вестибюль станции метро "Красные ворота" продолжил работу в штатном режиме. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Южный вестибюль станции "Красные ворота" Сокольнической линии работает в штатном режиме", – уточнили в Дептрансе.

Вход и выход для пассажиров подземки были временно закрыты по требованию полиции. Сообщалось, что там нашли бесхозную сумку, для проверки которой потребовались кинологи.

В Московском метрополитене ранее ограничили движение в районе участка Калужско-Рижской линии. В городе временные выделенные полосы для общественного транспорта.

