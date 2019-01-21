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В Федерации автовладельцев оценили инициативу получать номера по месту прописки

"На дороге все равны": в ФАР – о получении номера по месту прописки

транспорт авто эксклюзив

13:04

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В ГИБДД намерены вернуться к практике, когда автовладельцы получали номера на автомобиль с кодом региона, где они сами прописаны. При этом поставить на учет машину с "неместным" номером не получится.

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в разговоре с порталом Москва 24 отметил, что одна из главных целей данной инициативы – упрощение администрирования водителей с местными и "неместными" номерами.

"До 2013 года все автовладельцы так и жили, что при регистрации транспортного средства регистрационные номера ставились по месту прописки самого автовладельца. Потом ввели новый административный регламент, который упрощал саму процедуру. С этого периода каких-то неудобств сами автовладельцы не получили", – считает Клевцов.

По его мнению, не совсем целесообразно снова разделять граждан по регионам. Собеседник портала Москва 24 напомнил, что и по правилам дорожного движения, и по административному регламенту ДПС, одной из причин остановок транспортного средства является признак административного правонарушения вне зависимости от региона регистрации.

"Мы опасаемся, что инспекторы будут видеть "неместных" водителей, понимать, что у них в этом регионе меньше возможности защитить свои права. И будут, возможно, какие-то злоупотребления полномочиями. Мы считаем, что на дороге все равны. Это прописано в конституции: вне зависимости от того, какой у тебя регион, отношение инспекторов должно быть одинаковым", – уверен Клевцов.

Также эксперт отметил, что сегодня по административному регламенту, если регистрационный знак читаем и у него нет никаких нарушений, то его можно сохранить от предыдущего владельца. То есть новый водитель экономит небольшие, но все же деньги. С этим нововведением сэкономить не получится, считает Клевцов.

Инициатива направлена на то, чтобы учитывать количество зарегистрированных автомобилей гражданами, проживающими в регионе. Но существующая система не отменяла оплату транспортного налога в регионе, поэтому, по мнению эксперта, вести учет по собственникам можно по доступной базе налоговой инспекции.

Ранее Минтранс РФ выразил готовность рассмотреть предложение о введении номерных знаков зеленого цвета. Их могут выдать всем электромобилям в стране.


Евгения Маркова

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