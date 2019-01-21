Автовладельцев планируют обязать получать номера по прописке

Фото: depositphotos/Tadeas

Вернуться к практике, когда машины обязательно имели номер с кодом региона регистрации их собственника, намерены в ГИБДД. При этом поставить на учет автомобиль с "неместным" номером не получится, сообщает "Коммерсант".

Нововведения отражены в проекте новых правил регистрации транспортных средств. Отмечается, что ограничение необходимо для "прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины".

Документ вступит в силу 4 августа текущего года вместе с законом "О государственной регистрации транспортных средств". Обновленные правила будут соблюдаться вне зависимости от места регистрации машины. "При разработке учитывался мировой опыт, а также принимались во внимание обращения граждан", – уточнили в полиции.

Как отмечает руководитель направления регистрации в ГИБДД России в 2007–2014 годах Борис Ионов, прежде возможность регистрировать автомобиль с номерами любого региона вводилась для удобства граждан. Эксперт пояснил, что в стране много недорогих авто, для владельцев которых лишние несколько тысяч рублей играют роль. "Теперь есть риск, что положение этих граждан ухудшится при покупке автомобилей из других регионов", – заключил он.

Ранее Минтранс РФ выразил готовность рассмотреть предложение о введении номерных знаков зеленого цвета. Их могут выдать всем электромобилям в стране.

