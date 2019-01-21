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07:46

Полмиллиона человек воспользовались станцией метро "Беломорская"

транспорт метро

07:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 500 тысяч человек воспользовались станцией "Беломорская" Замоскворецкой линии метро с момента ее открытия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря новой станции перераспределен пассажиропоток на востребованных станциях. Нагрузка на "Речной вокзал" уменьшилась на 30 процентов: в будний день ею пользуются около 48 тысяч человек вместо 68 тысяч. "Беломорской" ежедневно пользуются более 25 тысяч пассажиров, преимущественно это жители ближайших к станции районов – Левобережного и Ховрина.

Станцию открыли 20 декабря 2018 года. 260-я по счету станция появилась на пересечении Беломорской и Смольной улиц.

Строительство участка длиной 2,9 километра началось в августе 2013 года, изначально в его составе собирались создать станцию "Беломорская". Но в феврале 2014-го ее сооружение приостановили из-за сложности и высокой стоимости работ. Работы стартовали в сентябре 2016 года и завершились в декабре 2018-го. На четырех маршрутах автобусов и одном троллейбусном маршруте появилась дополнительная остановка "Метро "Беломорская".

"Москва в цифрах": метро "Беломорская"

транспорт метро

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