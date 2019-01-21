Полмиллиона человек воспользовались станцией метро "Беломорская"

Свыше 500 тысяч человек воспользовались станцией "Беломорская" Замоскворецкой линии метро с момента ее открытия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Благодаря новой станции перераспределен пассажиропоток на востребованных станциях. Нагрузка на "Речной вокзал" уменьшилась на 30 процентов: в будний день ею пользуются около 48 тысяч человек вместо 68 тысяч. "Беломорской" ежедневно пользуются более 25 тысяч пассажиров, преимущественно это жители ближайших к станции районов – Левобережного и Ховрина.
Станцию открыли 20 декабря 2018 года. 260-я по счету станция появилась на пересечении Беломорской и Смольной улиц.
Строительство участка длиной 2,9 километра началось в августе 2013 года, изначально в его составе собирались создать станцию "Беломорская". Но в феврале 2014-го ее сооружение приостановили из-за сложности и высокой стоимости работ. Работы стартовали в сентябре 2016 года и завершились в декабре 2018-го. На четырех маршрутах автобусов и одном троллейбусном маршруте появилась дополнительная остановка "Метро "Беломорская".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.