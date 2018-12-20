Остановка у метро "Беломорская" появилась у четырех автобусов и троллейбуса №58

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительная остановка "Метро "Беломорская" появилась на четырех маршрутах автобусов и одном троллейбусном маршруте. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

В связи с открытием станции "Беломорская" зеленой ветки метро, работа остановок автобусов и троллейбусов ряда маршрутов изменится, уточнили в Мосгортрансе. В частности, для автобусов №№ 173, 199, 400, 851 и троллейбусов №58 ввели остановку "Метро "Беломорская". Она расположена у дома № 26 на Беломорской улице при следовании от Ленинградского шоссе.

Кроме того, остановку автобусов №№ 90, 173, 199, 400, 851 и троллейбусов №58 "Экономический университет" на улице Смольная переименуют в "Метро "Беломорская". Такое же название получит остановка автобусов №173 "Поликлиника" на Смольной.

20 декабря Сергей Собянин открыл станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро. Запуска станции с нетерпением ждали около 140 тысяч жителей двух районов Москвы. По предварительным оценкам, в сутки "Беломорской" будут пользоваться до 110 тысяч пассажиров.