ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро

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Москвичам рекомендовали для поездок использовать метро. Об этом пишет пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение в центральной части города интенсивное – для поездок используйте метро. По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в 5 баллов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивное движение было зафиксировано на внутренней стороне МКАД в районе Новокуркинского шоссе, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления, а также на МКАД в районе Варшавского шоссе в оба направления.

При этом во второй половине дня также ожидаются затруднения на Садовом кольце, на ТТК от Рижской до Хорошевской эстакады, на МКАД в районах Ленинградского и Варшавского шоссе.

Кроме того, по данным ЦОДД, вечерний разъезд сегодня начнется раньше – примерно в 16:00. Поэтому рекомендуется выезжать заранее или отложить поездки на машине на более позднее время.

Уточняется, что на движение автомобилей могут повлиять погодные условия, увеличение количества машин и поездок в предновогодние дни, короткий рабочий день, а также ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Днем ранее ЦОДД также рекомендовал жителям и гостям столицы пересесть на метро. Это было связано с заторами на столичных дорогах, которые достигли своего максимума. Сервис "Яндекс Пробки" оценил их в десять баллов, а ЦОДД – в девять.

