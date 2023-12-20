Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На станции "Петровский парк" Большой кольцевой линии метро открыли сервисный центр московского транспорта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Для удобства москвичей мы открыли пятый сервисный центр на БКЛ – на станции "Петровский парк". Теперь услуги московского транспорта доступны жителям в разных частях столицы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В трех окнах обслуживания на станции "Петровский парк" пассажиры могут заменить неисправные проездные билеты, получить услуги "Московского паркинга", оформить временные билеты для обучающихся, узнать о тарифах и многое другое. Сервисный центр работает каждый день, кроме праздников, с 08:00 до 20:00.

Другие центры есть на станциях "Савеловская", "Текстильщики", "Проспект Вернадского" и "Кунцевская" БКЛ.

Ранее Большая кольцевая линия стала проектом года в сфере транспорта и логистики. Экспертный совет 3-й премии Investment Leaders присудил БКЛ победу в категории "Инвестиции в инновации".

В Дептрансе рассказали, что после запуска БКЛ у жителей и гостей столицы появились новые маршруты и возможность экономить время в пути. Еще проект внес вклад в рост налоговых доходов и создал новые рабочие места.

Сервисный центр московского транспорта открылся на станции "Петровский парк" БКЛ