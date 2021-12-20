В столичном метро запустили аудиосериал о встречах в транспорте

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московское метро запустило аудиосериал с рассказами победителей литературного конкурса, созданного ко дню рождения Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Все истории – о невероятных встречах и переплетениях судеб в метро. Атмосферу создают знакомые звуки: голоса дикторов, шум оживленных платформ и эскалаторов, гул уходящих поездов. Вы встретитесь с понятными и простыми, но очень запутанными и трогательными человеческими историями", – говорится в сообщении.

Аудиосериал "Осторожно, двери закрываются!" можно бесплатно прослушать на "ЛитРес".

Ранее сообщалось, что столичные ЗАГСы начали принимать заявления на проведение в 2022 году церемоний регистрации брака на станции метро "Маяковская" и Северном речном вокзале.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что со следующего года на этих объектах транспорта откроют еще больше дат. Зарегистрировать брак на необычных локациях смогут около 150 пар – это почти в 10 раз больше, чем в этом году.

