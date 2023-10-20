Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

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Движение транспорта временно не осуществляется на Крымском мосту. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сообщается в публикации.

Граждан призвали не поддаваться панике и выполнять указания специалистов в зоне досмотра.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост удалось полностью восстановить на 18 дней раньше. Там запустили движение транспорта по четырем полосам.

По его словам, работа заняла менее трех месяцев. Специалисты демонтировали поврежденные пролеты. Для установки новых пролетов рабочие применили 534 тонны металлоконструкций, а на дорожное покрытие им было необходимо свыше 360 тонн асфальтобетона.



Специалисты восстановили автомобильную часть Крымского моста