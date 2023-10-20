Метровагон "Номерной" стал частью постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Метровагон 81-717 стал частью постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы. Его установили на подземном уровне гаража Константина Мельникова, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В конце 2024 года в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице (дом 27) откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Сейчас специалисты проводят реставрацию исторического транспорта и создают заново макеты уже утраченных образцов", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства столицы.

Метровагон "Номерной" построили на Ленинградском вагоностроительном заводе имени Егорова в 1983 году. После этого он был отправлен в депо "Сокол" Московского метрополитена.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко рассказала, что для реставрации объекта использовались исторические фото. В ходе работ с метровагона удалили старые слои краски, воссоздали пластиковую обшивку салона с оригинальным рисунком.

Под землю метровагон поместили через монтажный проем в перекрытии первого этажа. До открытия экспозиции объекты будут закрыты защитными кофрами.

Ранее в Музее транспорта Москвы восстановили один из трех сохранившихся в мире автобусов "Икарус-180". "Икарус" производился на венгерском заводе с 1966 по 1973 год. Советский Союз являлся главным покупателем этих автобусов.



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