"Быстрый проход" для держателей карт москвича заработает за пределами МЦД

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Функция "Быстрый проход" для держателей карт москвича заработает в Подмосковье за пределами МЦД, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

С 1 сентября льготникам больше не понадобятся бумажные билеты на электрички. Расширение зоны действия "Быстрого прохода" позволит 3 миллионам владельцев карт москвича с бесплатным проездом экономить до 7 минут на каждой поездке, указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Активировать "Быстрый проход" на карте москвича можно в железнодорожной кассе. Для проезда в транспорте необходимо дважды приложить карту к турникету: на входе и выходе. Если пассажир не закрыл поездку, то действие услуги приостановится. Для возобновления ее работы необходимо обратиться в кассу.

"Теперь московские льготники смогут пользоваться "Быстрым проходом" на 350 ж/д станциях Москвы и области, включая Ярославское и Павелецкое направления ж/д. Раньше эта функция была доступна только на 137 станциях в пределах МЦД", – добавили в департаменте.

По словам Ликсутова, расширение зоны действия "Быстрого прохода" за пределы МЦД позволит дополнительно экономить жителям суммарно 1,2 миллиона часов в год. Пассажирам не придется перед каждой поездкой пользоваться кассами или автоматами по продаже билетов, что сократит число обращений на 10%.

Ранее МЦД-3 стал самым популярным из всех диаметров. На нем совершили свыше 260 миллионов поездок. МЦД-3 соединил 24 района Москвы и четыре округа Подмосковья, в связи с чем 3,2 миллиона человек получили наземное метро.