Движение транспорта изменится в столице из-за праздника Курбан-байрам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта изменится на некоторых улицах в столице из-за праздника Курбан-байрам 21 августа. С раннего утра праздничные молитвы начнутся во всех мечетях столицы. Праздничные молитвы также проведут вне столичных мечетей, на специально выделяемых временных альтернативных местах.

Перекрытия на дорогах

Во вторник, 21 августа, с 4:00 до 11:00 движение будет полностью перекрыто на улице Дурова, на участке улицы Щепкина от Самарской улицы до Садового кольца, на улице Мещанская, в Капельском переулке, на участке в Выползовом переулке, а также на съезде с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Кроме того, нельзя будет проехать по улице Большая Татарская, в Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках, а также на участке Минской улицы. С 5:00 до 9:00 перекроют улицу Академика Глушко и участок бульвара Дмитрия Донского. С 4:00 до 11:00 движение ограничат на двух из трех полос на участке улицы Хачатуряна.

Как изменится движение общественного транспорта

Маршруты столичных автобусов и трамваев тоже изменятся из-за религиозного праздника.

C начала движения и до завершения праздничных мероприятий трамваи №7 будут ходить от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до "Красносельской". Трамваи № 9 и № 19 в этот день работать не будут.

Автобусы будут следовать:



№ 0 − от Рижского вокзала до Минаевского переулка, а далее по маршруту трамвая № 9 до Тверской Заставы с разворотом через улицу Бутырский Вал и Новослободскую улицу,

№ А − от стадиона "Лужники" до Трубной площади,

№ Б (внешнее) − после Малой Сухаревской площади проследуют по Самотечной эстакаде, причем без остановок "Метро "Сухаревская" – Московский театр Олега Табакова", "Мещанская улица", "Самотечная площадь", "Театр кукол имени Образцова" на внешней стороне Садового кольца.

Как будет проходить праздник

Автобусы № Б (внутреннее), м2, м9, т10, т13, а также №№ 24, 33, 38, 58, 98, 103, 187, 260, 692, 803, 908 и С6 будут курсировать с увеличенными интервалами.

В праздновании Курбан-байрама могут поучаствовать 250 тысяч мусульман. В Московской соборной мечети соберется больше 100 тысяч человек.

Празднование также пройдет в Исторической мечети, в Мемориальной мечети, в комплексе мечетей "Ярдям" и "Инам". Для верующих в городе выделили несколько дополнительных площадок: в районе Бутовского лесопарка (на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), в Братеевском каскадном парке и в парке "Сокольники" (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, 5А, строение 4).

Мусульмане начнут собираться в мечетях в 7:00. В мечетях "Ярдям и Инам" и парке "Сокольники" молитва начнется в 6:00.

В Подмосковье в праздновании Курбан-байрама примут участие около 100 тысяч верующих. Они соберутся на праздничную молитву на 39 площадках в 34 муниципальных образованиях области.