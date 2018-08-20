В праздновании Курбан-байрама в Москве поучаствуют 250 тысяч мусульман

В праздновании Курбан-байрама 21 августа в столице могут поучаствовать 250 тысяч мусульман. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Совета муфтиев России.

Праздничные молитвы пройдут в мечетях и на дополнительно выделенных площадках. Ожидается, что в Московской соборной мечети соберется больше 100 тысяч человек.

Празднование также пройдет в Исторической мечети, в Мемориальной мечети, в комплексе мечетей "Ярдям" и "Инам". Для верующих в городе выделили несколько дополнительных площадок: в районе Бутовского лесопарка (на пересечении улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского), в Братеевском каскадном парке и в парке "Сокольники" (в павильоне №2 по адресу: 5-й Лучевой просек, 5А, строение 4).

Мусульмане начнут собираться в мечетях в 7:00. В мечетях "Ярдям и Инам" и парке Сокольники молитва начнется в 6:00.

В Подмосковье в праздновании Курбан-байрама примут участие около 100 тысяч верующих. Они соберутся на праздничную молитву на 39 площадках в 34 муниципальных образованиях области.