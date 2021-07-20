Автобусы КМ перевезли более 200 тыс человек в районе Сокольнической линии метро

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Более 200 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами КМ в районе закрытых станций Сокольнической линии метро.

"За понедельник автобусы КМ перевезли порядка 130 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем за два выходных дня – 87 тысяч всего", – рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве добавили, что в начале недели на компенсационный маршрут вывели порядка 180 автобусов.

По данным Дептранса, отмечается также повышенная нагрузка на временные конечные станции "Спортивная" и "Тропарево" – в 2,2 и в 2,6 раза соответственно больше людей, чем в понедельник минувшей недели.

Движение на участке Сокольнической линии метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" ограничили с 17 июля по 8 августа для подготовки к открытию в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии. В частности, строится пересадка на станции "Проспект Вернадского".