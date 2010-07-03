Бесплатные автобусы запустили на время закрытия Филевской линии

Более 50 компенсационных автобусов курсируют между закрытыми станциями Филевской линии столичного метрополитена. На участке работают два бесплатных маршрута: "КМ1" и "КМ2", передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
Маршрут "КМ1" проходит между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Автобусы курсируют с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".
Автобусы "КМ2" соединяют станции метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты работают с 5:00 до 2:00.
Интервал движения составляет две минуты.
Участок голубой ветки метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли для реконструкции путей до 05.30 понедельника, 22 июля.
Для приоритетного движения городского транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения.
Так, частично перекроют проезд на Украинском бульваре, набережной Тараса Шевченко, улицах Барклая, Новозаводской и Большая Дорогомиловская.
Всего участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.
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