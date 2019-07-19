Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В выходные, 20 и 21 июля, закроется Филевская линия метро от станции "Киевская" до конечной станции "Кунцевская". Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. Кроме того, в предстоящую субботу перекроют движение на проспекте Сахарова и улице Маши Порываевой. Читайте о том, что и где перекроют в столице и как добраться до нужной точки.

Ремонт на голубой ветке метро

Фото: i.transport.mos.ru

В предстоящие выходные на ремонт закроют отрезок Филевской линии подземки от станции "Киевская" до станции "Кунцевская".

Для пассажиров будут недоступны станции "Кунцевская", "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Киевская".

Голубая ветка возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 5:30.

В эти дни для перевозки москвичей запустят компенсационные бесплатные автобусы КМ1 и КМ2. Они будут работать с пяти утра до двух часов ночи.

Маршрут КМ1 отправится от станции "Кунцевская" с остановками у станций метро "Пионерская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Кутузовская", "Киевская", минуя станцию "Фили".

Чтобы добраться до нее, на станции "Багратионовская" нужно будет пересесть на короткий маршрут КМ2 между станциями "Багратионовская" и "Фили".

Второй отрезок Филевской линии от "Киевской" до "Александровского сада" продолжит работать в обычном режиме.

Закрытие западного участка голубой ветки необходимо для завершения ее реконструкции. Работники метрополитена проведут обновление путевой инфраструктуры, заменят более 260 шпал, а строители проведут электромонтажные работы.

Из-за ремонта линии метро ограничат автомобильное движение на западе Москвы и отдадут приоритет движению компенсационных автобусов.

На улице Большой Дорогомиловской – от улицы Раевского до площади Киевского вокзала – для маршрута КМ1 организуют выделенную полосу. При этом запретят правый поворот с Большой Дорогомиловской к Киевскому вокзалу.

Закроют остановку и стоянку на Украинском бульваре – от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, на улице Барклая – от Большой Филевской до Сеславинской улицы.

На набережной Тараса Шевченко будет недоступен парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар. А рядом со станцией метро "Фили" будет закрыта разворотная площадка на Новозаводской улице в районе дома 2, корпуса 1.

"Обращаем внимание водителей, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной", – посоветовали в Центре организации дорожного движения.

В ведомстве также рассказали, что проезд по выделенной полосе на улице Большой Дорогомиловской с 20 по 22 июля будет разрешен только для общественного транспорта, а доступ такси ограничат.

Следующее закрытие западного участка Филевской линии намечено на выходные 3 и 4 августа.

Дорогу болельщикам

Фото: gucodd.ru

В районе стадиона "ВЭБ Арена", расположенного по адресу: третья Песчаная улица, дом 2А, – в субботу, 20 июля, перекроют улицы на время футбольного матча между командами ЦСКА и "Оренбург".

Игра начнется в семь часов вечера, а с 17 часов до 22-х закроют проезжую часть третьей Песчаной улицы – от второй Песчаной улицы до Новопесчаной, дома 23, корпуса 5.

Для движения автомобилистов будет недоступен проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до четвертого Ходынского проезда.

Проспект Сахарова без движения

Фото: gucodd.ru

В субботу, 20 июля, полностью перекроют проспект Сахарова из-за проведения митинга. Водители не смогут проехать по проспекту – от Докучаева переулка до Садового кольца – с восьми утра до шести вечера.

На это же время закроют движение на протяжении всей улицы Маши Порываевой, переходящей в проспект Сахарова – от Каланчевской улицы до Докучаева переулка.

На четыре часа – с четырех до восьми утра – ограничат движение по проспекту Сахарова в районе дома номер девять. Водители смогут занимать лишь по одной полосе в каждом направлении.

Открыли досрочно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

До 21 июля закрывали юго-западный участок Сокольнической линии с девятью станциями для строительства Большой кольцевой линии и обновления путей.

Однако метростроевцы на два дня раньше завершили необходимые работы на станции метро "Проспект Вернадского", на месте пересечения Большой кольцевой линии (БКЛ) с Сокольнической, и открыли движение утром 19 июля.

На отрезке красной ветки от "Проспекта Вернадского" до "Коммунарки" пассажиров перевозили бесплатные компенсационные автобусы, которые ходили каждую минуту.