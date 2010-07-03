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05:40

Участок Филевской линии метро закрыли на выходные

транспорт метро город

05:40

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участок Филевской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли для реконструкции путей до 05.30 понедельника, 22 июля.

Таким образом, в субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах "КМ".

Работники метрополитена заменят более 260 шпал, в том числе и путях электродепо "Фили". В работах на путевой инфраструктуре будут задействованы свыше 500 человек.

Для приоритетного движения городского транспорта в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения.

Так, частично перекроют проезд на Украинском бульваре, набережной Тараса Шевченко, улицах Барклая, Новозаводской и Большая Дорогомиловская.

Всего участок планировали закрыть девять раз в период с июня по сентябрь каждые две недели.

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транспорт метро город

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