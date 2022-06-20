Более 20 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменили и задержали свыше 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В частности, четыре рейса задержали и три отменили в аэропорту Внуково. Вылеты шести самолетов отложены в Домодедово.

В Шереметьево задержали четыре рейса, еще четыре отменили.

Ранее Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 24 июня.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отмечается, что остальные аэропорты работают штатно.

