Трамваи не будут ходить от Павелецкого вокзала до метро "Чистые пруды" 21 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамваи не будут ходить от Павелецкого вокзала до метро "Чистые пруды" с шести утра 21 мая из-за проведения Московского велофестиваля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, до завершения мероприятия трамваи № А будут ходить от Новоконной площади до станции МЦК "Дубровка" через станцию метро "Пролетарская", № 3 и № 39 проследуют через Павелецкий вокзал от "Чертановской" до "Пролетарской" и от "Университета" до "Пролетарской" соответственно.

В качестве альтернативы горожанам предлагается пользоваться в субботу метро, а также автобусными маршрутами № м7, е70 и м90.

В текущем году в Москве пройдут четыре велофестиваля – весенний, осенний, зимний и ночной. Первый из них состоится 21 мая и будет включать гонку "Садовое кольцо", а также заезд для всех желающих, который традиционно становится самым массовым. Оставшиеся мероприятия запланированы на июль, сентябрь и декабрь.

