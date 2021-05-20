Tesla начнет выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля с 3 июня

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3 июня американский производитель электромобилей Tesla приступит к выпуску самых быстрых серийных автомобилей в мире Model S Plaid. Об этом глава концерна Илон Маск написал на своей странице в Twitter.
"Выпуск Tesla Model S Plaid начнется 3 июня на нашем заводе в Калифорнии. Самая быстрая машина серийного производства со временем разгона до 60 миль в час (Около 97 километров в час. – Прим. ред.) менее чем за две секунды", – говорится в сообщении.
Электрический седан Model S Plaid представляет собой обновленную версию автомобиля Model S. В третьем квартале 2020 года 15 275 покупателей получили свои новые машины, в первом квартале 2021 года – ни одного.
Илон Маск основал Tesla в 2003 году. Первоначально компания специализировалась исключительно на выпуске электромобилей, однако позднее приступила к производству солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
В мае Маск сделал громкое заявление о том, что Tesla приостанавливает продажи своих электромобилей за биткойны. По его словам, причина в неэкологичном способе получения криптовалюты.
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