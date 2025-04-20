Свыше 220 тыс человек посетили парад и выставку трамваев в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве торжественный парад и выставку трамваев посетили более 220 тысяч жителей и гостей города. Это рекордный показатель за последние пять лет, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Колонна из 11 ретровагонов проехала от Шаболовки до Даниловской мануфактуры и обратно. Всего в выставке приняло участие более 20 трамваев разных поколений.

Желающие смогли посетить обновленное трамвайное депо имени П. Л. Апакова после масштабной реконструкции, зайти в салоны, рассмотреть кассу-копилку и компостеры. Кроме того, в рамках мероприятия прошли конкурсы и дегустация блюд полевой кухни. Специальным гостем программы стала музыкальная группа "Моральный кодекс".

Как напомнил вице-мэр, в 2024 году организовали три таких праздника, которые посетили более 500 тысяч человек.

"Парад трамваев на Шаболовке вновь доказал, что жители любят и ценят этот прекрасный вид транспорта, который можно смело назвать символом нашего города", – сказал Ликсутов.

Московская трамвайная сеть включает 35 маршрутов, которые охватывают 86 районов города.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах развития трамвайной системы Москвы. Первым шагом на этом пути стала реконструкция депо имени Апакова. При этом до 2030 года необходимо обновить еще четыре депо. Кроме того, бывший 7-й троллейбусный парк будет перестроен под новое трамвайное депо Нагатинское.