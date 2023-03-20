Эксперт объяснил, почему в России чаще всего угоняют корейские марки автомобилей

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" объяснил, почему в России чаще всего угоняют корейские марки машин. Он оценил рейтинг самых угоняемых автомобилей.

Так, лидирующие места заняли Hyundai Palisade, Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Однако число обращений за прошлый год снизилось на 30%. По словам эксперта, такая тенденция присутствует.

"Главная причина здесь – камеры фото-, видеофиксации, это система "Паутина", которую построила МВД и которая дает возможность отслеживать машину через очень разные источники, и конечно же, рост совершенства разного рода автомобилей", – подчеркнул он.

Шапарин объяснил, что корейские марки автомобилей легко угнать, поскольку их ключ прописывается и некоторые модели можно открыть при помощи палочки-флешки.

"Либо автомобиль будет легко взломан, если поставлен минимальный набор, либо если поставлены распорки, штыри в двери, антивандальные стекла, несколько уровней электронной защиты, то угонщики изуродуют машину", – заключил собеседник радио.

Ранее аналитики провели исследование и назвали наименее востребованные у угонщиков автомобили. Эксперты выяснили, что самой неугоняемой моделью на протяжении последних 6 месяцев стала модель Peugeot 308. В топ-3 марок вошли Opel Corsa и Skoda Fabia.

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