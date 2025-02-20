ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

ЦОДД порекомендовал жителям и гостям Москвы использовать метро для поездок 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Водителей, в свою очередь, попросили отложить поездки на личных автомобилях после 20:00 и использовать городской транспорт. На движение могут повлиять небольшие ДТП, ремонтные работы, локальные ограничения движения или погодные условия, отметили в ведомстве.

На данный момент наблюдается интенсивное движение на ТТК возле Савеловской и Тульской эстакад и на внешней стороне МКАД вблизи Волоколамского шоссе, указано в сообщении.

Локальные затруднения ближе к вечеру могут возникнуть на Садовом кольце в районе Москворецкой и Кремлевской набережных, Таганской площади, Житной улицы, а также на ТТК возле Савеловской, Хорошёвской и Тульской эстакад.

Кроме того, автомобилистов призвали к бдительности за рулем, особенно при проезде по мостам и путепроводам. Помимо этого, их попросили не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию с другими участниками движения.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – отметило ведомство.

Между тем в марте изменится расписание поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Изменения затронут МЦД-3 1 марта, а участок Ленинградского направления Москва – Тверь – Бологое – с 1 по 31 марта.

Пассажиры смогут ознакомиться с актуальным расписанием на информационных стендах станций, на сайте компании в разделе "Пассажирам", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".