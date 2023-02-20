Фото: портал мэра и правительства Москвы

Электронную очередь на границе для грузовиков введут с сентября 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте министерства транспорта РФ.

В ведомстве отметили, что изменения в отдельных законодательных актах РФ, касающиеся резервирования времени подъезда к пунктам пропуска грузовиков, одобрены Владимиром Путиным.

"Электронная очередь позволит сократить время ожидания для водителей коммерческого грузового транспорта на пунктах пропуска минимум на 25%, а в ряде случаев с одного – пяти дней до одного часа", – сообщили в ведомстве.

На сайте Минтранса уточнили, что электронная очередь является бесплатной. Зарезервировать время, дату и место пересечения границы можно будет на портале госуслуг и в государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) с 1 марта 2024 года.

С сентября 2023 года бронирование электронной очереди будет осуществляться через информационный портал или через терминал на площадке-накопителе.

В министерстве добавили, что сначала технологии электронного пропуска будут введены на пунктах, где есть выделенка для осуществления движения про цифровому пропуску или где расположена площадка-накопитель вблизи пунктов пропуска.

Благодаря электронному сервису можно будет планировать сроки перевозки, а также уменьшить стоимость транспортировки и эконагрузку.

Ранее сообщалось, что в России могут быть приняты поправки, предусматривающие необходимость резервировать дату и время для пересечения границы России на автотранспорте.

Отмечается, что поправки в закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ" подготовил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев.



В Госдуме одобрили поправку о цифровизации очередей на границах с 1 марта

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