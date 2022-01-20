Первый полет самолета "Байкал" может состояться в январе

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Первый официальный полет российского самолета "Байкал" может состояться уже в текущем январе. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

"В уникальные сроки самолет совершил первый отрыв, это еще не официальный полет, мы ждем решения научных институтов, чтобы до конца месяца этот полет осуществить в обязательном порядке", – приводит его слова РИА Новости.

Легкий многоцелевой самолет "Байкал" был представлен публике в июле 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Он рассчитан на девять пассажиров.

Как объяснил Бочаров, данное воздушное судно ориентировано на использование местными авиалиниями, в том числе в сложных погодных условиях. Сначала его планируется сертифицировать с импортным двигателем, а затем – с отечественным. Ожидается, что серийный выпуск самолета начнется в 2024 году.

