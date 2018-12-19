ГИБДД раскрыла элементы нового экзамена на права

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ГИБДД представила список упражнений, которые нужно будет выполнять на экзамене на права, передает РИА Новости. О них рассказал начальник отделения организации экзаменационной деятельности инспекции Николай Гиляков.

По его словам, после реформы экзамена "город" дополнят заданиями, которые сейчас проверяются на закрытых площадках. На площадке начнут проверять разворот в ограниченном пространстве, заезд в бокс, параллельную парковку, парковку у погрузочной эстакады, сцепку и расцепку. Перечень разработали после анализа аварий, происходящих по вине водителя, уточнил Гиляков.

В "городе" экзаменуемые будут выполнять левые и правые повороты, проезд перекрестков, разворот на перекрестке и вне его, проезд железнодорожного переезда, перестроение, обгон или опережение. Кроме того, их ожидают упражнения по движению с максимально разрешенной скоростью, проезду пешеходных переходов, мест автобусных остановок, торможению и остановке при движении на различных скоростях, постановке авто параллельно тротуару, остановке и началу движения на подъеме и спуске.

Ученик не будет знать заранее маршрут движения во время практической части экзамена. Планируется проверять некоторые навыки управления перед выездом на дорогу. Для этого предусмотрены участки дорог с малоинтенсивным движением, закрытые площадки, территории с твердым покрытием.

Помимо этого, "площадку" и "город" объединят в одну часть. Законопроект собираются внести в правительство в январе.

Ранее в ГИБДД уже предлагали не раскрывать экзаменуемому маршрут, по которому он поедет при сдаче экзамена. Такая схема существовала до 2014 года. А Межрегиональная ассоциация автошкол хотела уменьшить число упражнений на площадке с шести до трех.