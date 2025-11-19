Москвичей попросили пересесть на метро из-за ограничений движения в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил москвичей использовать 19 ноября метро из-за локальных ограничений движения в центре города. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время трафик на дорогах оценивается в 4 балла. Интенсивное движение наблюдается на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на Ленинском проспекте в сторону центра, на внешней стороне МКАД в области Ленинградского шоссе.

По расчетам департамента, вечером локальные затруднения прогнозируются в центре города, на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Сущевского Вала, Беговой улицы и на проспекте Мира в сторону области. В связи с этим водителей попросили пересесть на метро.

"Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время – после 20:00", – уточнили в Дептрансе.

Автомобилистам также напомнили, что на интенсивность движения могут влиять не только локальные ограничения, но и снижение скорости из-за непогоды, ремонт на дорогах и небольшие аварии. Водителей призвали быть внимательнее.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения", – добавил департамент транспорта Москвы, напомнив, что за ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

Ранее москвичей предупредили, что 19 ноября в городе ожидается гололедица, также возможны локальные ограничения движения. В связи с понижением температуры на автомобиле в город следует выезжать только на зимней резине.