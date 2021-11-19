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Общество

17:58

Льготные проездные в Курской области будут продавать по QR-кодам

транспорт общество регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Льготные проездные билеты на общественный транспорт в Курской области можно будет приобрести по QR-кодам. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Действие льготных проездных в регионе возобновляется с 1 декабря.

"С 21 ноября для приобретения или пополнения транспортной карты льготника жителям Курской области необходимо будет предъявить действующий QR-код, подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от COVID-19, либо факт перенесенной коронавирусной инфекции со сроком не более 6 месяцев с даты выздоровления", – говорится в сообщении.

При отсутствии QR-кода можно показать сертификат о прививке на бумажном носителе или справку, подтверждающую перенесенное заболевание.

Ранее главврач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко предупредил, что заниматься самолечением коронавируса смертельно опасно, так как он стремительно развивается. Вечорко подчеркнул, что в зависимости от степени тяжести течения болезни корректируется лечение, а потому только врач может принимать решение о назначении каких-либо препаратов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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