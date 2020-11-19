Движение электричек восстановили на Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На Курском и Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 восстановлено движение пригородных поездов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

"Пригородные поезда на Курском, Рижском направлениях МЖД и МЦД-2 курсируют по расписанию. Ранее из-за погодных условий были незначительные задержки поездов – до десяти минут", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько пригородных электричек задерживаются на Ленинградском, Курском и Рижском направлениях Московского узла из-за ухудшения погоды и обледенения контактной сети.

МЧС предупреждало об ухудшении погоды в столичном регионе. В течение дня ожидается ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности.