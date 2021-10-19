Возобновлена продажа субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Об этом во вторник, 19 октября, со ссылкой на дальневосточное отделение перевозчика сообщает РИА Новости.

Уточняется, что стоимость билета в одну сторону для взрослого составляет 7 650 рублей, для детей от двух до 12 лет – 5 740 рублей.

Субсидирование осуществляется в рамках постановления правительства от 2 марта 2018 года. Билеты по такому тарифу могут купить все жители Дальневосточного федерального округа, у которых есть постоянная прописка в регионе.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.

В сентябре Владимир Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Президент также подчеркнул, что эта тема постоянно должна быть на контроле.