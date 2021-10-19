Возобновлена продажа субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила продажу субсидированных билетов для жителей Дальнего Востока. Об этом во вторник, 19 октября, со ссылкой на дальневосточное отделение перевозчика сообщает РИА Новости.
Уточняется, что стоимость билета в одну сторону для взрослого составляет 7 650 рублей, для детей от двух до 12 лет – 5 740 рублей.
Субсидирование осуществляется в рамках постановления правительства от 2 марта 2018 года. Билеты по такому тарифу могут купить все жители Дальневосточного федерального округа, у которых есть постоянная прописка в регионе.
Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана в Москву и обратно.
В сентябре Владимир Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа. Президент также подчеркнул, что эта тема постоянно должна быть на контроле.
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