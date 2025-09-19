Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона 20–21 сентября

Фото: "Беговое сообщество"

Больше 60 улиц и набережных временно перекроют в центре столицы из-за Московского марафона 20 и 21 сентября, передает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 20 сентября, с 05:00 до 12:30 нельзя будет проехать по участку улицы Лужники от дома 24, строения 24, до Лужнецкой набережной. Аналогичные ограничения действуют с 03:00 до 12:30 воскресенья, 21 сентября. Также закроют саму Лужнецкую набережную на участке от улицы Лужники до Фрунзенской набережной: 20 сентября – с 05:00 до 12:30, 21-го числа – с 03:00 до 11:30.

Кроме того, 20 сентября нельзя будет проехать по внешней стороне Смоленского бульвара от Смоленской улицы до Зубовского бульвара в период с 08:50 до 13:00. С 09:00 до 13:00 перекроют внешнюю сторону Зубовского бульвара от Смоленского бульвара до Крымской эстакады и Смоленско-Сенную площадь от дома 6 до дома 8 на Смоленской улице. С 09:00 до 13:10 движение ограничат на Смоленской улице от Бородинского моста до 1-го Смоленского переулка.

21-го числа закроют Зубовский бульвар от Зубовской улицы до Крымской эстакады и Смоленский бульвар от Смоленской улицы до Зубовской улицы. Ограничения актуальны с 08:30 до 15:45. С 08:30 до 16:30 того же дня нельзя будет проехать по Смоленской площади от Новинского бульвара до Смоленского бульвара, а также по Новинскому бульвару от Садовой-Кудринской улицы до Смоленской площади. Аналогично с 08:30 до 16:40 закроют Смоленскую улицу от Смоленской набережной до Смоленской площади.

20 сентября с 09:00 до 13:15 перекроют Смоленскую набережную от Проточного переулка до Ростовской набережной, с 09:00 до 13:20 – Ростовскую набережную от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста, а с 09:00 до 13:30 – Саввинскую набережную от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка.

В тот же день с 09:00 до 13:50 изменения коснутся:



Новодевичьей набережной от улицы Лужники до Саввинской набережной;

улицы Хамовнический Вал от Новодевичьей набережной до Лужнецкого проезда;

Лужнецкой набережной от улицы Лужники до Новодевичьей набережной.

Также 20 сентября с 09:00 до 14:00 и 21 сентября с 09:00 до 17:30 на улице Лужники перекроют участок от Лужнецкой набережной до аллеи Славы. Все выходные с 09:00 до 12:45 с 08:00 до 11:30 соответственно нельзя будет проехать по Фрунзенской набережной от Крымского проезда до улицы Хамовнический Вал. В субботу с 09:00 до 12:45 закроют проезд по Крымскому проезду от Фрунзенской набережной до Зубовского бульвара.

В воскресенье, 21 сентября, с 08:00 до 11:45 окажутся перекрыты:



Пречистенская набережная от Большого Каменного моста до Крымского проезда;

Кремлевская набережная от площади Васильевский Спуск до Большого Каменного моста;

Москворецкая набережная от Большого Устьинского моста до площади Васильевский Спуск.

В тот же день для проезда будет недоступен Китайгородский проезд от улицы Варварки до Москворецкой набережной, Старая площадь от улицы Ильинки до улицы Варварки, Новая площадь от Лубянской площади до улицы Ильинки, Театральный проезд от улицы Большой Дмитровки до Лубянской площади и улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Театрального проезда. Там ограничения действуют с 08:00 до 12:00.

21-го числа с 08:00 до 12:30 перекроют проезд по Тверскому бульвару от Тверской улицы до Большой Никитской улицы, а с 08:00 до 12:40 – по Моховой улице от Воздвиженки до Тверской и по Тверской улице от 1-й Тверской-Ямской до Моховой улицы.

С 08:00 до 12:45 изменения в движении коснутся:



Большого Путинковского переулка от Страстного бульвара до Тверской улицы;

Страстного бульвара от площади Петровские Ворота до Большого Путинковского переулка;

Петровского бульвара от Трубной площади до площади Петровские Ворота.

21 сентября с 08:00 до 13:15 закроют проезд по Цветному бульвару от Трубной площади до Садовой-Самотечной улицы, Рождественскому бульвару от улицы Сретенки до Трубной площади, Сретенскому бульвару от Мясницкой улицы до улицы Сретенки и Чистопрудному бульвару от улицы Покровки до Мясницкой улицы.

В тот же день с 08:00 до 13:30 нельзя будет проехать по Покровскому и Яузскому бульварам на участке от Яузской улицы до Покровского бульвара.

С 08:30 до 13:45 окажется закрыто движение на участках:



Серебрянической набережной;

Полуярославской набережной;

Костомаровской набережной.

Аналогичные ограничения вводят в Костомаровском переулке от Костомаровской набережной до Костомаровского моста и Костомаровском мосту от дома 7 на Андроньевской площади до дома 10, строения 1, в Костомаровском переулке.

В воскресенье с 08:30 до 14:00 окажутся перекрыты:



Николоямская набережная от Берниковской набережной до Костомаровского моста;

Берниковская набережная от Астаховского моста до Николоямской набережной;

Подгорская набережная от Астаховского моста до Малого Устьинского моста.

А с 08:30 до 14:30 будет закрыта Краснохолмская набережная от Большого Краснохолмского моста до Саринского проезда.

21 сентября дополнительно с 08:30 до 14:45 частично закроют Котельническую набережную, Гончарную набережную, Малый Устьинский мост, Устьинскую набережную, Устьинский проезд и Большой Устьинский мост, а с 08:30 до 14:50 окажется перекрыта Яузская улица от Устьинского проезда до Серебрянической набережной.

С 08:30 до 15:00 нельзя будет проехать в Садовническом проезде от Садовнической набережной до Большого Устьинского моста и на Раушской набережной от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста. С 08:30 до 15:10 перекроют движение по улице Балчуг от Лубочного переулка до Раушской набережной, в Лубочном переулке от Малого Москворецкого моста до Садовнической набережной, а также по Малому Москворецкому мосту от Кадашевской набережной до Лубочного переулка.

Также с 08:30 до 15:30 того же дня ограничат движение:



Большой Ордынке от Люсиновской улицы до Кадашевской набережной;

улице Коровий Вал от Октябрьского тоннеля до Большой Ордынки;

Октябрьском тоннеле от улицы Крымский Вал до съезда на улицу Коровий Вал;

улице Крымский Вал от Пушкинской набережной до Октябрьского тоннеля;

Крымском мосту от Крымской эстакады до Пушкинской набережной.

В воскресенье с 08:30 до 16:15 будут закрыты некоторые участки Садового кольца, включая Садовая-Кудринскую, Большую Садовую, Садово-Триумфальную и Садово-Каретную улицы, а также Маяковский туннель.

С 09:00 до 16:40 21-го числа будет закрыта Ростовская набережная от 1-го Вражского переулка до Бородинского моста, а с 09:00 до 16:50 – Саввинская набережная от Новодевичьего проезда до 1-го Вражского переулка, Новодевичья набережная от Новодевичьей набережной до Новодевичьего проезда и Лужнецкая набережная от Новодевичьей набережной до улицы Лужники.

Кроме того, на всех участках 20 и 21 сентября будет запрещена парковка – ограничение продлится с 00:01 до окончания мероприятия. Водителям посоветовали учитывать временные ограничения и заранее планировать маршрут. Подробная информация о перекрытиях опубликована на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

Московский марафон пройдет в столице в 12-й раз. Мероприятие соберет около 50 тысяч спортсменов из 65 стран. Участников ждут забеги на 10 и 42,2 километра. Стартуют участники на Лужнецкой набережной, а финишируют – на улице Лужники. Трассы пройдут мимо таких достопримечательностей, как Большой театр, собор Василия Блаженного, памятник Петру I и других знаковых места города.

Кроме того, принять участие в мероприятии можно и в качестве зрителя. По маршруту забегов организованы точки поддержки, которые указаны на карте болельщика. Ее можно найти на сайте забега.

За ходом соревнования можно наблюдать и в прямом эфире, трансляции будут доступны в официальной группе забега в соцсети "ВКонтакте". Их также покажут в кинотеатрах "Формула Кино" и "Синема Парк".