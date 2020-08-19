Бесплатные автобусы пустят на время закрытия станции метро "Рижская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Десять бесплатных автобусов КМ начнут курсировать с 22 августа на время закрытия станции столичного метрополитена "Рижская". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс–службу Мосгортранса.

"Маршрут свяжет станции "Рижская" и "Проспект Мира". С 5:30 до 2:00 на линии будут работать 10 автобусов большого класса с интервалами две-три минуты. От "Рижской" до "Проспекта Мира" автобусы будут доезжать за пять-семь минут", – говорится в сообщении.

Кроме того, чтобы добраться до станции метро "Рижская", пассажиры могут воспользоваться регулярными маршрутами наземного транспорта: от станции метро "Проспект Мира" – автобусы м2, м9, № 379, 903 (экспресс); от станций метро "ВДНХ" и "Алексеевская" – автобусы м9, № 33, 85, 172, 379, 903 (экспресс), электробус т14; от станции метро "Марьина Роща" – автобусы т18, № 84, электробус т42.

С 22 августа станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро закроют для пассажиров на год.

На "Рижской" заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль. Поскольку на станции только один выход, проводить такие работы без ее закрытия невозможно. Вестибюлю станции вернут исторический облик, а три эскалатора заменят.

Для компенсационных автобусов организуют выделенную полосу. Она появится на участке от Рижского вокзала до Рижской площади. Движение такси на проспекте Мира от дома 26, строения 1, до Рижского вокзала и от дома 79 до дома 15 запретят.

