Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах, информирует сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, в Шереметьево и Внуково с задержкой отправятся по четыре рейса. В Домодедово задержали 22 рейса, еще три отменили. Причины изменений остаются неизвестными.

В аэропорту Жуковский изменений в расписании нет.

17 августа также сообщалось о задержках в трех столичных аэропортах. О причинах изменений в расписании также не сообщалось.