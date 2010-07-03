Более 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столичных аэропортах задержали и отменили свыше 50 рейсов.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедове 10 рейсов перенесли и 12 отложили. В свою очередь в аэропорте Шереметьево задержали семь рейсов, а во Внукове – 22.

Ранее сообщалось, что медицинскую помощь оказали пяти пассажирам рейса Москва – Ереван после эвакуации. Экипаж самолета прервал разбег по полосе из-за запаха дыма в салоне.