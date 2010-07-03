Сняты ограничения, введенные из-за закрытия участка красной ветки

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сняты ограничения движения транспорта, введенные из-за закрытия участка красной ветки столичной подземки.

"Продолжаем восстанавливать прежнюю схему движения: убирать временные знаки, перенастраивать светофоры и так далее. Будьте внимательны", – говорится в микроблоге Twitter ЦОДД.

С 13 июля были закрыты девять станций Сокольнической линии. Завершить работы планировалось 20 июля. Однако Сергей Собянин сообщил в Twitter, что закрытые станции откроются раньше на два дня – с 19 июля.

На временно закрытых станциях красной ветки метро накануне были завершены ремонт и уборка. Работники подземки помыли облицовку ограждений, фасадов зданий, переходов и вестибюлей, очистили платформы, проверили и помыли светильники, некоторые лампы заменили на новые.

Во время закрытия станций проводился постоянный мониторинг транспортной ситуации. Сотрудники транспортного комплекса вели работы по перенастройке светофоров, чтобы обеспечить беспрепятственное движение компенсационных маршрутов.



Для москвичей работали два компенсационных маршрута наземного транспорта: "КМ1" и "КМ2". С начала работы они перевезли более 1,5 миллиона пассажиров. На линии работали около 170 современных низкопольных автобусов большого и особо большого класса.

Автобусы "КМ1" ходили каждые 30 секунд, "КМ2" – раз в одну–две минуты. Дополнительные автобусы также вышли на девять регулярных маршрутов до других станций метро. Для автобусов организовали выделенные полосы.

